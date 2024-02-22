В Прикамье безумный ревнивец зарезал бывшую жену, родившую ему пятерых детей

Жестокое преступление было совершено недавно в Пермском крае. Как передаёт Kp.ru, 19 февраля в селе Сива 45-летний мужчина зарезал свою бывшую супругу, которая подарила ему пятерых детей.

По данным издания, преступление было совершено утром 19 февраля. В этот злополучный день 42-летняя женщина вышла на улицу, чтобы прогреть свою машину и отвезти малышей в детский сад. Тогда к ней подошёл бывший супруг и нанёс ей несколько ножевых ранений. От кровопотери пермячка скончалась.

Предполагается, что мужчина пошёл на преступление из-за ревности. Также сообщается, что погибшая воспитывала пятерых детей, однако, несмотря на это, полгода назад она развелась со своим мужем.

"Она даже не стала делить имущество — оставила ему дом, забрала детей и ушла. Сняла квартиру неподалёку. Всё-таки дети к детскому саду и к школе были привязаны", — рассказала журналистам сестра погибшей.