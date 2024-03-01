В Петербурге парень расправился с сестрой и сдался полиции с окровавленным орудием убийства

В Петербурге молодой человек зарезал собственную сестру и сам заявил об этом в полицию. Трагедия произошла в одном из домов на Северном проспекте, сообщает Mash на Мойке.

Когда правоохранители задерживали 28-летнего Магомеда, у него в кармане находился складной нож, на лезвии которого были свежие следы крови. Преступник убил свою старшую сестру в квартире, которую они снимали вместе.

32-летняя Хадижа занималась косметологией и, если судить по социальным сетям, где у неё более 10 тысяч подписчиков, вполне успешно. Магомед вёл собственный бизнес и увлекался ММА. Раньше он судим не был, теперь же ему светит уголовная ответственность.