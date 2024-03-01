В Петербурге парень расправился с сестрой и сдался полиции с окровавленным орудием убийства
В Петербурге парень зарезал свою сестру и сам сообщил об этом полиции
Магомед и его сестра Хадижа. Обложка © t.me / Mash на Мойке
В Петербурге молодой человек зарезал собственную сестру и сам заявил об этом в полицию. Трагедия произошла в одном из домов на Северном проспекте, сообщает Mash на Мойке.
Когда правоохранители задерживали 28-летнего Магомеда, у него в кармане находился складной нож, на лезвии которого были свежие следы крови. Преступник убил свою старшую сестру в квартире, которую они снимали вместе.
32-летняя Хадижа занималась косметологией и, если судить по социальным сетям, где у неё более 10 тысяч подписчиков, вполне успешно. Магомед вёл собственный бизнес и увлекался ММА. Раньше он судим не был, теперь же ему светит уголовная ответственность.
Ранее Life.ru сообщал о том, как 19 февраля в Пермском крае была жестоко убита 42-летняя женщина. По имеющейся информации, её забил ножом 45-летний бывший супруг, с которым у них было пятеро детей. Всё случилось, когда жертва вышла из своего дома на улицу, чтобы прогреть машину перед тем, как везти детей в детский садик. Убийца подошёл к ней и несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась от потери крови.