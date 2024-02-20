Жадная и ревнивая иркутянка зарезала знакомую из-за пива
Babr Mash: Иркутянка зарезала знакомую, не желая делиться с ней пивом
В Иркутске местная жительница убила знакомую, не желая наливать ей пиво. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.
Всё произошло, когда женщина выпивала в сторожке гаражного кооператива вместе с сожителем. К ним постучалась знакомая и попросила тоже налить ей пива. Иркутянка ей отказала, но мужчина с радостью откликнулся на просьбу дамы и поделился с ней хмельным напитком.
Счастливая знакомая попросила добавки, и, когда мужчина ушёл в магазин за "продолжением праздника", его сожительница набросилась на гостью с кулаками, а затем воткнула нож в спину и сердце. Когда пришла в себя, вызвала скорую. Теперь за убийство ей грозит семь лет тюрьмы.
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