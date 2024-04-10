Дрифт и стрельба: На камеры попала погоня за пособником убийц из "Крокуса" в Подмосковье
Появилось видео погони за вероятным пособником террористов из "Крокуса" в Чехове
Появилось видео погони за подозреваемым в пособничестве террористам из "Крокуса", устроившим бойню вечером 22 марта. В городе Чехове Московской области мужчина, бросив машину, пустился в бега в надежде скрыться от полиции в лесу. На записи также слышны звуки выстрелов. Видео публикует SHOT.
Момент погони за подозреваемым в Чехове. Видео © Telegram / SHOT
На место жительства разыскиваемого 47-летнего мужчины приехал отряд силовиков для сбора улик и информации.
Всем жителям Чехова и Королёва настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку подозреваемый может иметь при себе оружие. В Чехове действует план "Сирена". Журналисты раздобыли фото вероятного пособника террористов из "Крокуса", прячущегося в лесу.
Напомним, 22 марта группа террористов с оружием ворвалась в "Крокус сити холл", открыв огонь по посетителям. Головорезов задержали в Брянской области, когда те пытались пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами.
Telegram / SHOT