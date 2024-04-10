Дрифт и стрельба: На камеры попала погоня за пособником убийц из "Крокуса" в Подмосковье

Появилось видео погони за подозреваемым в пособничестве террористам из "Крокуса", устроившим бойню вечером 22 марта. В городе Чехове Московской области мужчина, бросив машину, пустился в бега в надежде скрыться от полиции в лесу. На записи также слышны звуки выстрелов. Видео публикует SHOT.

Момент погони за подозреваемым в Чехове. Видео © Telegram / SHOT

На место жительства разыскиваемого 47-летнего мужчины приехал отряд силовиков для сбора улик и информации.