Возле "Крокуса" разобрали стихийный мемориал по 144 жертвам теракта
Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru
У стен "Крокус сити холла", где был совершён террористический акт, убрали стихийный мемориал, куда ранее неравнодушные граждане несли цветы, свечи и игрушки в память о погибших.
Мемориал появился практически сразу после совершения террористами массового расстрела в здании "Крокуса". Люди приходили сюда почтить память жертв теракта на протяжении более чем полумесяца.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь, после чего подожгли здание. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. Всего по делу проходят более 11 человек. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами.