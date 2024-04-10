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Возле "Крокуса" разобрали стихийный мемориал по 144 жертвам теракта

10 апреля, 09:26
Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

У стен "Крокус сити холла", где был совершён террористический акт, убрали стихийный мемориал, куда ранее неравнодушные граждане несли цветы, свечи и игрушки в память о погибших.

Мемориал появился практически сразу после совершения террористами массового расстрела в здании "Крокуса". Люди приходили сюда почтить память жертв теракта на протяжении более чем полумесяца.

Большинство россиян высказались за установление мемориала на месте "Крокуса"
Большинство россиян высказались за установление мемориала на месте "Крокуса"

Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь, после чего подожгли здание. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. Всего по делу проходят более 11 человек. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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