Большинство россиян высказались за установление мемориала на месте "Крокуса"

Дальнейшая судьба "Крокус Сити Холла" будет определена с учётом мнения граждан всей страны. Об этом сказал сын владельца компании Crocus Group Эмин Агаларов. При этом сами россияне считают, что на месте трагической гибели людей правильнее всего установить мемориал в память о жертвах теракта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сайт kp.ru.

Так, 71% респондентов заявили, что сгоревший концертный зал не надо восстанавливать, лучше его снести, а на его месте поставить памятный мемориал. Новый зал, по их мнению, лучше построить в другом месте. 16% полагают, что на месте сгоревшего комплекса нужно возвести новое здание, но чтобы оно служило не для развлечений, а для пользы. Например отдать помещение для социальных нужд или благотворительных фондов.

"Это место страдания и мученической гибели множества людей. Нельзя в таких местах что-либо строить или восстанавливать для последующей эксплуатации. В местах трагической гибели людей, только часовня для молитвы или мемориал памяти уместны, может, сквер", — поделилась своим мнением респондентка.