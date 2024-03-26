Большинство россиян высказались за установление мемориала на месте "Крокуса"
Опрос Kp.ru: 71% россиян считают, что на месте "Крокуса" нужно установить мемориал
Дальнейшая судьба "Крокус Сити Холла" будет определена с учётом мнения граждан всей страны. Об этом сказал сын владельца компании Crocus Group Эмин Агаларов. При этом сами россияне считают, что на месте трагической гибели людей правильнее всего установить мемориал в память о жертвах теракта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сайт kp.ru.
Так, 71% респондентов заявили, что сгоревший концертный зал не надо восстанавливать, лучше его снести, а на его месте поставить памятный мемориал. Новый зал, по их мнению, лучше построить в другом месте. 16% полагают, что на месте сгоревшего комплекса нужно возвести новое здание, но чтобы оно служило не для развлечений, а для пользы. Например отдать помещение для социальных нужд или благотворительных фондов.
"Это место страдания и мученической гибели множества людей. Нельзя в таких местах что-либо строить или восстанавливать для последующей эксплуатации. В местах трагической гибели людей, только часовня для молитвы или мемориал памяти уместны, может, сквер", — поделилась своим мнением респондентка.
Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, они предложили на месте "Крокуса" разбить парк памяти или построить часовню. А вот оставшиеся 11% проголосовали за восстановление концертного зала в прежнем виде. По их мнению, мемориал или памятник следует возвести рядом. В исследовании приняли участие 13,6 тысячи человек.
Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало.
Life.ru