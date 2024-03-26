Эмин Агаларов: При восстановлении "Крокуса" обязательно создадут мемориал
Стихийный мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru
Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов пообещал, что при восстановлении подмосковного концертного зала "Крокус сити холл", где 22 марта произошёл страшный теракт, будет создан мемориал. Он отметил, что этот вопрос уже рассматривается, однако добавил, что на данный момент приоритеты немного другие.
"Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи — это вот такие", — приводит его слова РБК.
Агаларов отметил, что "какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала".
Напомним, ранее компания – владелец концертного зала "Крокус интернешнл", входящая в российский холдинг Crocus Group, сообщила, что концертный зал в подмосковном Красногорске будет восстановлен. Владелец "Крокус групп" Араз Агаларов, кстати, также рассказывал, что противопожарная система во время теракта и пожара была исправна и сработала в штатном режиме.