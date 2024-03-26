Эмин Агаларов: При восстановлении "Крокуса" обязательно создадут мемориал

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов пообещал, что при восстановлении подмосковного концертного зала "Крокус сити холл", где 22 марта произошёл страшный теракт, будет создан мемориал. Он отметил, что этот вопрос уже рассматривается, однако добавил, что на данный момент приоритеты немного другие.

"Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи — это вот такие", — приводит его слова РБК.