Владельцы "Крокус сити холла" рассказали, какая судьба ждёт его после теракта
Crocus Group: Концертный зал "Крокус сити холл" будет восстановлен
"Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске будет восстановлен после теракта. Об этом заявила компания – владелец концертного зала "Крокус интернешнл", входящая в российский холдинг Crocus Group.
"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", — пообещали представители компании в телеграм-канале.
Они выразили глубокие соболезнования близким погибших и пострадавшим и поблагодарили зрителей, партнёров, артистов за поддержку и деятельную помощь в этот тяжёлый момент. Слов признательности удостоилась и команда концертного зала, сработавшая профессионально и чётко, благодаря чему большинство гостей и сотрудников "Крокус сити холла" удалось спасти. Кроме того, компания отдала должное журналистам, которые круглосуточно работают на месте трагедии и дают правдивую информацию от первоисточников, что особенно важно в условиях "провокаций, спекуляций и клеветы в средствах массовой информации и соцсетях".
Напомним, вечером 22 марта в здание Crocus City Hall, где собрались поклонники группы "Пикник", вошли вооружённые террористы и открыли огонь по присутствующим. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Они планировали бежать на Украину. МВД сообщило, что все участники теракта — иностранные граждане.
LIFE.ru