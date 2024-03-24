Владельцы "Крокус сити холла" рассказали, какая судьба ждёт его после теракта

"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", — пообещали представители компании в телеграм-канале.

Они выразили глубокие соболезнования близким погибших и пострадавшим и поблагодарили зрителей, партнёров, артистов за поддержку и деятельную помощь в этот тяжёлый момент. Слов признательности удостоилась и команда концертного зала, сработавшая профессионально и чётко, благодаря чему большинство гостей и сотрудников "Крокус сити холла" удалось спасти. Кроме того, компания отдала должное журналистам, которые круглосуточно работают на месте трагедии и дают правдивую информацию от первоисточников, что особенно важно в условиях "провокаций, спекуляций и клеветы в средствах массовой информации и соцсетях".