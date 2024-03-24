Террористы пытались уничтожить записи с камер в "Крокусе", чтобы сбежать незамеченными

Стало известно, что отследить боевиков, которые устроили теракт в "Крокус сити холле", удалось благодаря камерам видеонаблюдения в ТЦ. Хоть огонь и уничтожил всё, системы пожаротушения сработали исправно, из-за чего люди смогли спастись из охваченного огнём здания, рассказал РБК владелец "Крокуса" Араз Агаларов.

"В связи с тем что были все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, шесть тысяч человек за две-три минуты выйти из зала не могут", — объяснил предприниматель.