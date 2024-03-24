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24 марта, 17:22
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Террористы пытались уничтожить записи с камер в "Крокусе", чтобы сбежать незамеченными

Агаларов: Номер автомобиля террористов определили по камерам "Крокуса"

Автомобиль, на котором преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT

Автомобиль, на котором преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT

Стало известно, что отследить боевиков, которые устроили теракт в "Крокус сити холле", удалось благодаря камерам видеонаблюдения в ТЦ. Хоть огонь и уничтожил всё, системы пожаротушения сработали исправно, из-за чего люди смогли спастись из охваченного огнём здания, рассказал РБК владелец "Крокуса" Араз Агаларов.

"В связи с тем что были все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, шесть тысяч человек за две-три минуты выйти из зала не могут", — объяснил предприниматель.

Более того, Агаларов отметил, что в планах террористов было уничтожить концертный зал вместе с людьми и камерами видеонаблюдения, чтобы скрыться и не быть пойманными. Однако руководство комплекса вовремя сообщило МЧС о нахождении базы данных, что помогло спасателям не допустить возгорания. По мнению владельца сгоревшего ТЦ, большинство посетителей смогли спастись именно благодаря системам безопасности и тушения.

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Напомним, атака террористов на Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Теракт унёс жизни 137 человек. Силовики задержали 11 подозреваемых, в их числе четверо террористов. Преступники пытались бежать на Украину, где их ожидали подельники. Renault беглецов остановили в Брянской области. Один из захваченных преступников рассказал, куда они дели оружие и какой гонорар им обещали за массовое убийство. Вечером 23 марта всех подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Москву в СК.

Каринэ Гевондян
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