Россияне поблагодарили силовиков за быстрое задержание террористов из "Крокуса"

Россияне поблагодарили силовиков, по горячим следам задержавших террористов, которые устроили кровавый теракт в "Крокус сити холле". В беседе с SHOT граждане отметили, что действия правоохранителей не считают чересчур жестокими.

"Молодцы, поймали гадов! Только большое уважение!" — сказал один из пришедших почтить память жертв теракта.

"У нас силовики — профессионалы! Спасибо им огромное! К их счастью, их там не положили. Была команда задержать, а не убивать", — отметил другой.