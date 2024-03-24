Россияне поблагодарили силовиков за быстрое задержание террористов из "Крокуса"
Россияне поблагодарили силовиков, по горячим следам задержавших террористов, которые устроили кровавый теракт в "Крокус сити холле". В беседе с SHOT граждане отметили, что действия правоохранителей не считают чересчур жестокими.
Россияне благодарят силовиков, которые задержали террористов из "Крокуса". Видео © SHOT
"Молодцы, поймали гадов! Только большое уважение!" — сказал один из пришедших почтить память жертв теракта.
"У нас силовики — профессионалы! Спасибо им огромное! К их счастью, их там не положили. Была команда задержать, а не убивать", — отметил другой.
Напомним, атака террористов на Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по собравшимся на концерт группы "Пикник" людям незадолго до начала выступления. СК РФ сообщил, что теракт унёс жизни 137 человек, а неофициальные источники говорят о 143 жертвах. Правоохранители задержали 11 подозреваемых, в их числе четверо террористов. Преступники пытались бежать на Украину, где их ожидали подельники. Renault беглецов остановили в Брянской области. Один из захваченных преступников рассказал, куда они дели оружие и какой гонорар им обещали за массовое убийство. Вечером 23 марта всех подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в столичное отделение Следственного комитета.