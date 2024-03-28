Мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня, пишет Focus Taiwan. По данным полиции, он вошёл в вестибюль ведомства на первом этаже и начал выкрикивать антиправительственные лозунги, после чего достал пистолет и открыл огонь.

Мужчина попытался пройти дальше фойе, но этому помешала охрана. На место оперативно прибыла полиция, стрелка задержали. При нём также нашли длинноствольное оружие. Пострадавших нет. Злоумышленника допрашивают, его мотивы сейчас выясняются.