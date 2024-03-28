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28 марта, 06:50

Мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня

Тайваньская полиция. Обложка © ТАСС / AP / I-Hwa Cheng

Тайваньская полиция. Обложка © ТАСС / AP / I-Hwa Cheng

Мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня, пишет Focus Taiwan. По данным полиции, он вошёл в вестибюль ведомства на первом этаже и начал выкрикивать антиправительственные лозунги, после чего достал пистолет и открыл огонь.

Мужчина попытался пройти дальше фойе, но этому помешала охрана. На место оперативно прибыла полиция, стрелка задержали. При нём также нашли длинноствольное оружие. Пострадавших нет. Злоумышленника допрашивают, его мотивы сейчас выясняются.

В Германии военный открыл стрельбу, погибло четыре человека
В Германии военный открыл стрельбу, погибло четыре человека

Ранее стрельба произошла в Вашингтоне — столице США. Погибло два человека, ещё пятеро пострадало. Задержали ли нападавшего, неизвестно.

Матвей Константинов
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