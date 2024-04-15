Долго лежал на асфальте: В Шатуре полицейские жестоко избили мужчину у подъезда и попали на видео

В подмосковной Шатуре сотрудники полиции жестоко избили мужчину и спокойно уехали по своим делам. Судя по видео, они не стеснялись возможных свидетелей, а в социальных сетях пишут, что пострадавший долгое время не мог прийти в себя, продолжая стонать и лежать на асфальте.

Избиение мужчины сотрудниками полиции в Подмосковье. Видео © Telegram / 360tv

В подмосковном главке МВД уже пообещали уволить полицейских, подчеркнув, что Управление собственной безопасности проведёт служебную проверку. Виновники, указывают в ведомстве, ответят за содеянное по закону, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. К делу подключился Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

"Возбуждено уголовное дело (пп. "а", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствием установлены личности потерпевшего и полицейских, в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел для проведения с их участием допроса и иных следственных действий", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.