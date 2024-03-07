"По-хорошему не понимаешь?": Полицейские похитили и пытали мужчину ради признания в угоне

В Оренбургской области сотрудники полиции избили и подвергли пыткам жителя Альметьевска, обвинив его в угоне трактора. Об этом потерпевший сообщил Mash Iptash.

Житель Альметьевска Владислав Панарин о незаконном задержании полицией и пытках. Видео © t.me / Mash Iptash

Мужчина по имени Владислав Панарин рассказал, что в сентябре 2023 года за ним приехали полицейские из Курманаевского отдела Оренбургской области. Правоохранители заявили, что его машина попала на камеры видеонаблюдения в селе Курманаевка, где был похищен трактор, и на этом основании забрали в отделение. Уже там ему надели на голову чёрный пакет и стали его душить, чтобы заставить его сделать признание. Первые два пакета задержанный разорвал зубами, после чего ему пригрозили заклеить скотчем рот. После того как полицейским стало известно, что в отдел направляются адвокат Панарина и его родные, они посадили его в гражданский автомобиль и увезли "переночевать" в квартиру с закрытыми решётками окнами и без ручки на двери.

"Сотрудников знаю только фамилии — Кинасов и Петров. Кинасов говорит: "Садись на пол спиной к дивану". Я говорю: "Для чего?". "Садись, ты же по-хорошему не понимаешь." Меня Кинасов подталкивает, чтобы я сел, я не сопротивляюсь, сажусь. Кинасов сел на диван сзади меня, держит мне руки. Взял пакет, надели мне на голову, говорят: "Сейчас воздуха не хватит — скажешь правду", — вспоминает Владислав.

Поутру его привезли в управление, где наносили удары линейкой по голове, чтобы выбить признательные показания. Панарин вины за собой не признал и объяснил, что камеры сняли его, когда он ездил в область по рабочим делам. Тогда его привезли на вокзал, заявили, что не задерживали, и не предоставили никаких полагающихся при подобных "процедурах" документов. Мужчина прошёл медицинское освидетельствование, у него зафиксировали кровоподтёки на запястьях. Потерпевший написал заявление, теперь хочет, чтобы оно попало в Главное управление регионального СК. До местной полиции у Mash дозвониться не получилось.