В Свердловской области преподаватель, который также является полицейским, применял физические наказания к студентам. По данным Ural Mash, свои сомнительные педагогические навыки не стеснялся применять 31-летний сотрудник правоохранительных органов Иван К., работавший в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса (КУТТС). Там он учил строевой, боевой и тактико-специальной подготовке.

На Урале полицейский-преподаватель на парах порол и ставил на колени студенток. Видео © Ural Mash

На видео — то, как педагог поставил на колени 17-летнюю студентку, у которой ранее диагностировали артрит. Она сразу рассказала обо всём маме, а та обратилась в полицию. По словам женщины, старший лейтенант угрожал подростку насилием. Кроме того, товарищам пострадавшей удалось зафиксировать, как преподаватель выпорол другую учащуюся.

В колледже писали про полицейского, что он показывает студентам достойный пример и может поведать им свою историю успеха. К слову, сам он тоже закончил КУТТС. По словам учащихся, мужчина часто просил подарки и с радостью принимал в качестве презента горячительные напитки. Его уже уволили. Своё поведение уже бывший преподаватель объяснил шуткой.