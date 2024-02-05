Студентки колледжа на Урале пожаловались на "окна" в дверях туалетных кабинок В колледже Ползунова в Екатеринбурге сделали "окна" в кабинках туалетов 5 февраля, 12:58 В колледже в Екатеринбурге вырезали "окна" в туалетных дверцах. Обложка © T.me / Свет. Екатеринбург

В колледже в Екатеринбурге учащиеся пожаловались на появившиеся странные отверстия в дверях туалетных кабинок, так якобы руководство учреждения борется с курением. Фотографии уже появились в Сети.

"Я считаю, что таким образом колледж нарушает права студенток, но, по задумке, так руководство колледжа борется с курением", — пояснила одна из учениц.

Инцидент произошёл в Уральском колледже им. И.И. Ползунова. 5 февраля студентки пришли на занятия и обнаружили, что в дверцах в туалете появились огромные "окошки". Вырезанные части стояли тут же, прислонённые к стене. Директор учреждения Андрей Козлов в беседе с e1.ru назвал случившееся "недоразумением" и пообещал выяснить, кто и зачем это сделал. Также он заверил, что двери заменят на новые.

Ранее сообщалось, что студенты медицинского колледжа Уссурийска оказали первую помощь женщине на рейсе Владивосток – Москва, которая упала в обморок. Пассажирку уже ждали врачи в столичном аэропорту. Но, если бы студенты не помогли женщине, всё могло закончиться трагедией.

Авторы Татьяна Миссуми