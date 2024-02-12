На Урале учитель ударил школьницу с ОВЗ на глазах у других учеников и попал на видео

В Сети распространилось видео, на котором учитель ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья. Педагога уже уволили, однако теперь ему грозит ещё более серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Учитель ударил девочку с ОВЗ в школе Свердловской области. Видео © ВК / Подслушано Новоуральск

Всё произошло в школе № 1 города Новоуральска, где учатся дети с ОВЗ. Момент избиения во время урока сняли одноклассники девочки. На кадрах видно, как преподаватель подошёл к школьнице и практически со всей силы ударил её в плечо.

"В следственный отдел поступило сообщение о применении физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении СК. Теперь правоохранители выясняют, бывали ли уже подобные случаи в этой школе.

Между тем, как рассказал URA.ru адвокат Георгий Краснов, для возбуждения дела по ст. 116 УК РФ необходимо, чтобы у подозреваемого был хулиганский мотив, но его не было. Однако если дело всё-таки заведут, то неадекватному учителю грозят обязательные работы до 360 часов или ограничение свободы до двух лет, отметил он.