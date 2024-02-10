15 лет колонии грозит директору лицея в Томске за доведение школьницы до суицида

История началась с того, что у 15-летней школьницы случился конфликт со сверстницами. После инцидента её вызвали к директору, где была мама девушки, участвовавшей в ссоре. Женщина при директрисе стала угрожать лицеистке. По словам учащейся, родительница назвала её преступницей, а также заявила, что сломает ей жизнь.

После этого у девушки началась истерика, а через день её госпитализировали с отравлением противовоспалительными препаратами. К счастью, медики спасли школьницу, сейчас она проходит реабилитацию. На днях в отношении директрисы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Её отпустили под обязательство о явке. При этом женщине, которая обзывала и запугивала ученицу, обвинений не предъявили.