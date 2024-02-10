15 лет колонии грозит директору лицея в Томске за доведение школьницы до суицида
Директора лицея в Томске обвиняют в доведении до самоубийства 15-летней ученицы
Евгения Баталова, которую обвиняют в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Обложка © t.me / SHOT
15 лет колонии грозит 51-летней руководительнице томского Гуманитарного лицея Евгении Баталовой. Её обвиняют в доведении ученицы до самоубийства, сообщает SHOT.
История началась с того, что у 15-летней школьницы случился конфликт со сверстницами. После инцидента её вызвали к директору, где была мама девушки, участвовавшей в ссоре. Женщина при директрисе стала угрожать лицеистке. По словам учащейся, родительница назвала её преступницей, а также заявила, что сломает ей жизнь.
После этого у девушки началась истерика, а через день её госпитализировали с отравлением противовоспалительными препаратами. К счастью, медики спасли школьницу, сейчас она проходит реабилитацию. На днях в отношении директрисы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Её отпустили под обязательство о явке. При этом женщине, которая обзывала и запугивала ученицу, обвинений не предъявили.
А ранее Life.ru рассказывал, что в школу № 175 в Екатеринбурге, в которой учитель английского языка позволял себе слишком многое в отношении детей, приехали с проверкой сотрудники силовых служб. 22 января стало известно о том, что родители учеников пожаловались на педагога из Индии Наяна Малика, который, по их словам, обзывал учащихся обезьянами и тупицами.