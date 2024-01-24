В Екатеринбурге проверяют школу, где учитель из Индии называл учеников обезьянами

В школу № 175 в Екатеринбурге, в которой приехавший из Индии учитель английского языка Наян Малик оскорблял детей, приехали с проверкой сотрудники силовых служб. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"В школу нагрянули сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. Лайфа). Они опросили учеников и педагогов из-за инцидента с учителем иностранного языка из Индии. Все, конечно, взволнованы", — сообщил собеседник агентства.

Стоит отметить, что в УМВД по Екатеринбургу на соответствующий запрос редакции не ответили. А в городском департаменте образования на момент публикации материала комментировать ситуацию не стали.

Позже представители Департамента образования Екатеринбурга сообщили журналистам агентства о том, что сотрудники ПДН не проводили проверку учебного заведения. Они действительно приезжали в школу, но побеседовали только с завучем по воспитательной работе, обсудив широкий круг вопросов по координации совместной деятельности в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Представитель полиции не общался с учениками и педагогами, отметили в департаменте.

А уже после этого источник Ura.ru заявил, что школа будет закрыта на два дня. В течение этого срока в здании будут установлены камеры видеонаблюдения.

"Школа не будет работать 30-го и 31-го числа. Детей отправили на дистант. Говорят, что будут устанавливать камеры наблюдения. Странно, что такое решение было принято после визита полиции в учебное заведение", — подчеркнул источник агентства.