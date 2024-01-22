"Обзывает детей обезьянами": На Урале родители пожаловались на учителя-неадеквата из Индии

Родители учеников школы № 175 Екатеринбурга пожаловались на учителя по английскому языку из Индии Наяна Малика, который, по их словам, обзывает детей обезьянами и тупицами. Кроме того, родители заявили, что весь процесс обучения проходит с нарушениями, поэтому они обратились к директору учебного учреждения.

"Учитель выдаёт задания на английском языке, не утруждаясь повторить задания на русском. Двум ученикам приходится переводить задания остальным ученикам на русский язык. Также этот человек постоянно оскорбляет наших детей, называет их тупицами и обезьянами на английском языке", — поделились родители в беседе с Ura.ru.

При этом на английском мужчина разговаривает "с чудовищным акцентом" — в его речи невозможно узнать даже элементарные слова, отметили родители.

Также они добавили, что после выдачи задания на уроке мужчина сидит в телефоне, позволяя ученикам заниматься всем чем угодно.

"Уже несколько уроков подряд этот учитель всем ученикам ставит неудовлетворительные оценки за работу на уроке, не опрашивая по ранее выданным заданиям, а также выставляет двойки тем детям, которых не опрашивал во время урока. Некоторым ученикам исправляет ранее выставленные пятёрки и четвёрки на тройки и двойки", — рассказали взрослые.

Ещё одним нарушением является превышение численности учащихся — в группе их должно быть не более 15 человек, однако эта норма не соблюдается. Родители призвали уволить индийца и разбить класс для изучения английского.