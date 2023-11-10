"Вы все — челядь": На Сахалине голый учитель, возомнивший себя богом, устроил переполох в детской больнице

В Южно-Сахалинске пришлось эвакуировать детскую больницу из-за голого учителя, который возомнил себя богом. По данным Amur Mash, из здания в общей сложности вывели 500 человек.

В Южно-Сахалинске голый учитель устроил переполох в детской больнице. Видео © Telegram / Mash Amur

По информации телеграм-канала, дебошир нагрянул в больницу на улице Емельянова, когда школьники проходили медкомиссию, а мамочки с детьми сидели в очереди и ждали приёма. С их слов, голый мужчина сел рядом со старшеклассниками и стал кричать, что он бог, а все вокруг — челядь. После этого он вышел на улицу, а врачи параллельно звонили спасателям и в полицию.

"Сидел мужчина, просто сидел, у него вещи валялись. Он сидит такой: "Я бог, я бог. Вы все — челядь грязнозубая", — рассказала невольная свидетельница голого перформанса.

Позже выяснилось, что "богом" оказался 27-летний учитель истории. Он привёл детей на медосмотр, а после устроил эту вакханалию. В итоге эксгибициониста удалось найти у матери, его уже отправили на освидетельствование.