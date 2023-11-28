В Москве учителя информатики отстранили от уроков за рисунок свастики на доске

В Москве учителя информатики школы № 1619 отстранили от занятий после того, как он изобразил на доске свастику и украинский лозунг. Информацию об этом подтвердил директор учебного учреждения Евгений Скуднов.

Украинский лозунг, который изобразил учитель информатики в московской школе. Фото © Telegram / Mash

Ранее телеграм-канал Mash писал, что 41-летний педагог Сергей А. прямо во время урока неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал проукраинским лозунгом. О случившемся дети рассказали другим учителям. По словам директора, с учениками девятого класса, где произошёл этот инцидент, уже провели профилактические беседы. В школе планируется провести открытые мероприятия, посвящённые борьбе с экстремизмом, а также опасности его проявлений в обществе.

"Данный инцидент произошёл в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы", — приводит слова директора школы РИА "Новости".