В Москве учителя информатики отстранили от уроков за рисунок свастики на доске
В Москве учителя информатики школы № 1619 отстранили от занятий после того, как он изобразил на доске свастику и украинский лозунг. Информацию об этом подтвердил директор учебного учреждения Евгений Скуднов.
Украинский лозунг, который изобразил учитель информатики в московской школе. Фото © Telegram / Mash
Ранее телеграм-канал Mash писал, что 41-летний педагог Сергей А. прямо во время урока неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал проукраинским лозунгом. О случившемся дети рассказали другим учителям. По словам директора, с учениками девятого класса, где произошёл этот инцидент, уже провели профилактические беседы. В школе планируется провести открытые мероприятия, посвящённые борьбе с экстремизмом, а также опасности его проявлений в обществе.
"Данный инцидент произошёл в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы", — приводит слова директора школы РИА "Новости".
А ранее Лайф писал, что в Ленинградской области задержали учительницу географии за съёмку порно с учениками и своим ребёнком. На данный момент удалось доказать ещё и факт насилия над сыном в 2018 году. В отношении женщины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Telegram / Mash