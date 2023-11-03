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3 ноября, 04:45

Директриса приморской школы заставляла детей бегать в противогазах и химзащите

В Приморье возбудили дело на учителя, заставлявшего детей бегать в противогазах

В Лучегорске Приморского края учитель физкультуры и по совместительству исполняющая обязанности директора школы заставляла детей бегать в противогазах на уроках. Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление прокуратуры, по данному факту возбуждено административное дело.

По информации ведомства, нетрадиционный подход к обучению педагог применила по отношению к шестиклашкам. Так, на уроках физической культуры школы № 4 Пожарского муниципального округа учитель заставляла детей бегать и выполнять упражнения в костюмах химзащиты, а также противогазах.

По данному факту возбуждено административное дело по статье "Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". Прокурор внёс представление об устранении нарушений закона.

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Getty Images / nano

Анатолий Симоненко
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