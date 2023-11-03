Директриса приморской школы заставляла детей бегать в противогазах и химзащите

В Лучегорске Приморского края учитель физкультуры и по совместительству исполняющая обязанности директора школы заставляла детей бегать в противогазах на уроках. Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление прокуратуры, по данному факту возбуждено административное дело.

По информации ведомства, нетрадиционный подход к обучению педагог применила по отношению к шестиклашкам. Так, на уроках физической культуры школы № 4 Пожарского муниципального округа учитель заставляла детей бегать и выполнять упражнения в костюмах химзащиты, а также противогазах.

По данному факту возбуждено административное дело по статье "Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". Прокурор внёс представление об устранении нарушений закона.