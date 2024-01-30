Психиатрам тюремной больницы в Ростове, запытавшим двух заключённых до смерти, вынесли приговор

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил сотрудников ростовской больницы ГУ ФСИН к тюремным срокам за то, что под видом лечения в медицинском учреждении пытали заключённых. Организатор "лечения" — бывший заместитель начальника МОТБ-19 — получил семь лет шесть месяцев колонии общего режима. Экс-начальнику психиатрического отделения назначили шесть лет колонии общего режима, а бывший врач-психиатр, которая была соучастницей, получила пять лет колонии общего режима.

"Постановлен приговор в отношении Ляха Александра Александровича с назначением наказания в виде семи лет шести месяцев лишения свободы; Поздняковой Дарьи Павловны с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы; Поторочиной Анастасии Юрьевны с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении суда.

По мнению следствия, в течение 2020 года по указанию Ляха начальница психиатрического отделения применяла силу к пациентам. Чтобы скрыть преступление, она привлекла врача-психиатра отделения, чтобы та подделывала записи в медицинских картах.

Медики не вносили в медкарту сведения о том, что заключённый вообще был в психиатрическом отделении, хотя многих долго там держали, привязав к кроватям. А когда у пациентов появлялись пролежни, это просто не вносили в карту. Врачи рассказали, что об этом попросила начальница отделения Позднякова. Психиатр Поторочина поддерживала Ляха, говоря, что "с зэками так и нужно".

Сейчас известно о минимум двух погибших в психиатрическом отделении. Заключённый Роман Михайлов умер от сепсиса. Как рассказали в ходе расследования другие медики, оперировали его прямо в психиатрическом отделении, не переводя в хирургическое. Другой погибший скончался от травм, которые нанесли ему сотрудники. Незадолго он дал показания УСБ ГУ ФСИН, которые пришли с проверкой и обнаружили его связанным.