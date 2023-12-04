Путин призвал выявлять каждый случай пыток в российских тюрьмах

Российский лидер Владимир Путин призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной системе РФ. На это глава государства указал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить и выявлять каждый подобный случай, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, в деятельности правоохранительных, специальных органов", — отметил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что, если упустить подобные ситуации из виду, будут достаточно серьёзные последствия для единства российского общества.