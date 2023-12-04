Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 18:50

Путин призвал выявлять каждый случай пыток в российских тюрьмах

Российский лидер Владимир Путин призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной системе РФ. На это глава государства указал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить и выявлять каждый подобный случай, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, в деятельности правоохранительных, специальных органов", — отметил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что, если упустить подобные ситуации из виду, будут достаточно серьёзные последствия для единства российского общества.

Пятерым надзирателям СИЗО в Иркутске вынесли приговор за пытки арестантов

Пятерым надзирателям СИЗО в Иркутске вынесли приговор за пытки арестантов

В ходе заседания Путин также заявил, что институты международной системы прав человека ангажированы Западом. Кроме того, президент РФ укорил их за проявления русофобии. Путин напомнил об их отношении к проблемам жителей Донбасса.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • спч
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров