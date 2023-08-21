Пятерым надзирателям СИЗО в Иркутске вынесли приговор за пытки арестантов
Суд в Иркутске дал до 4 лет пятерым сотрудникам СИЗО по делу о пытках заключённых
Иркутский областной суд вынес приговор пятерым сотрудникам СИЗО, которые пытали заключённых, сообщила пресс-служба суда. Сотрудники ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН РФ по региону были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырёх до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, осуждённым один год и шесть месяцев запрещено занимать должности на государственной службе и работать в госучреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Напомним, в январе 2021 года ФСИН после массовых жалоб проводила проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников регионального управления ведомства, обвиняемых и уже осуждённых. По данным следствия, насилие в местах лишения свободы применяли почти полсотни человек. После того как всё вскрылось, руководство колонии было отстранено, а после задержано.
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