Пятерым надзирателям СИЗО в Иркутске вынесли приговор за пытки арестантов

Иркутский областной суд вынес приговор пятерым сотрудникам СИЗО, которые пытали заключённых, сообщила пресс-служба суда. Сотрудники ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН РФ по региону были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырёх до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, осуждённым один год и шесть месяцев запрещено занимать должности на государственной службе и работать в госучреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.