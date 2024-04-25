"Психушка плачет": Скандального блогера Косенко снова захейтили из-за нового фото с сыном
Блогер Косенко нарвался на критику из-за нового снимка с маленьким сыном
Снимок Косенко подписал словами: "Пап, может не надо?" Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
Российский блогер-миллионник Сергей Косенко опять взялся за старое. На сей раз в своём микроблоге он опубликовал фото, на котором держит сына над водой, из-за чего вновь разгневал общественность.
"Идиот, когда-нибудь он доиграется", — возмутился один из пользователей.
"Заберите у него кто-нибудь уже ребёнка", — добавил второй.
"По нему психушка плачет, честное слово", — отметил ещё один юзер.
До этого, напомним, Косенко ради лайков снял ролик, в котором запустил в снег маленького сына. Такой поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК России завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что якобы кидал в сугроб куклу, а лицо сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Адвокат Сергей Жорин позже также заявил, что для ролика была использована кукла.