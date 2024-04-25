"Психушка плачет": Скандального блогера Косенко снова захейтили из-за нового фото с сыном

Российский блогер-миллионник Сергей Косенко опять взялся за старое. На сей раз в своём микроблоге он опубликовал фото, на котором держит сына над водой, из-за чего вновь разгневал общественность.

"Идиот, когда-нибудь он доиграется", — возмутился один из пользователей.

"Заберите у него кто-нибудь уже ребёнка", — добавил второй.