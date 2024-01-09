Блогер Косенко объявил дипфейком видео с "запуском" младенца в сугроб

Блогер Сергей Косенко, который вызвал волну гнева у граждан и общественников из-за видео с младенцем в сугробе, принёс извинения всем, кого задел данный ролик, однако при этом продолжает утверждать, что ребёнок на видео ненастоящий. Косенко настаивает на том, что кидал в сугроб не живого малыша, куклу, а лицо собственного двухмесячного сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа.

На кадрах, которые опубликовал Косенко, ребёнок выглядит совсем как настоящий. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

"Перед всеми, кого задел ролик, хочу извиниться, я не хотел навредить вам и вашему эмоциональному состоянию. Такое видео, тем более с живыми детьми, не надо повторять", — написал блогер, попутно прорекламировав свой очередной курс, в котором будет учить созданию подобного контента.