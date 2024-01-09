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9 января, 09:06

На блогера Косенко заведут уголовное дело за ролик с младенцем в сугробе

Глава СК поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который вызвал волну гнева у граждан и общественников, бросив своего двухмесячного сына в снег ради ролика для соцсетей.

Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

В СК уточнили, что дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорождённого ребёнка возбудят после обращения властей и общественников. Кроме того, Косенко может грозить проверка на предмет выплаты налогов.

"Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства", — отметили в Следкоме.

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Напомним, на блогера Косенко после ролика с двухмесячным сыном обрушилась волна негодования со стороны пользователей соцсетей. Они начали писать в адрес мужчины ругательства и угрожать ему органами опеки. Сам же Сергей заявил, что видео якобы являлось постановочным и вместо ребёнка в снег отправилась кукла, но ему никто не поверил. К слову, Косенко уже удалил из соцсетей ролик, который вызвал массовую волну хейта.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

Александра Вишнякова
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