На блогера Косенко заведут уголовное дело за ролик с младенцем в сугробе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который вызвал волну гнева у граждан и общественников, бросив своего двухмесячного сына в снег ради ролика для соцсетей.

Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

В СК уточнили, что дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорождённого ребёнка возбудят после обращения властей и общественников. Кроме того, Косенко может грозить проверка на предмет выплаты налогов.

"Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства", — отметили в Следкоме.