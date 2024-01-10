Блогер Косенко снова объяснил бросок двухмесячного сына в сугроб: "Я никогда не был отцом"
Блогер Косенко заявил, что снял ролик с запуском сына в сугроб по неопытности
Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
Блогер Сергей Косенко второй день подряд извиняется за нашумевший ролик, в котором он кинул двухмесячного сына в сугроб. Молодой человек сообщил в соцсети, что только недавно стал отцом, у него никогда не было детей.
Блогер Сергей Косенко второй день подряд извиняется за нашумевший ролик, в котором он кинул двухмесячного сына в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
По словам Косенко, для него огромную роль играют семейные ценности. Блогер дополнил, что снял видео по неопытности, но при этом не стал бы подвергать опасности жизнь близкого человека. Скандальный ролик Косенко удалил не из-за гнева комментаторов, а потому что взглянул на него другими глазами. Также блогер назвал плохой идею использовать в видео куклу.
"Отцовство для меня в первый раз. Я никогда не был отцом, у меня никогда не было ребёнка. Я бы никогда не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких людей, тем более своего сына. И даже использование куклы — я сейчас считаю, что это плохая идея. Потому что семейные ценности — это очень важно... Я хочу извиниться перед всеми, кто увидел это, кто прожил это. Я не хочу, чтобы другие люди повторяли это", — говорит на видео блогер.
Напомним, блогер-миллионник Сергей Косенко ради лайков снял ролик, в котором запустил в снег двухмесячного сына. Такой поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Адвокат Сергей Жорин позже также заявил, что для ролика была использована кукла.