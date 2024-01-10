Блогер Косенко снова объяснил бросок двухмесячного сына в сугроб: "Я никогда не был отцом"

Блогер Сергей Косенко второй день подряд извиняется за нашумевший ролик, в котором он кинул двухмесячного сына в сугроб. Молодой человек сообщил в соцсети, что только недавно стал отцом, у него никогда не было детей.

По словам Косенко, для него огромную роль играют семейные ценности. Блогер дополнил, что снял видео по неопытности, но при этом не стал бы подвергать опасности жизнь близкого человека. Скандальный ролик Косенко удалил не из-за гнева комментаторов, а потому что взглянул на него другими глазами. Также блогер назвал плохой идею использовать в видео куклу.

"Отцовство для меня в первый раз. Я никогда не был отцом, у меня никогда не было ребёнка. Я бы никогда не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких людей, тем более своего сына. И даже использование куклы — я сейчас считаю, что это плохая идея. Потому что семейные ценности — это очень важно... Я хочу извиниться перед всеми, кто увидел это, кто прожил это. Я не хочу, чтобы другие люди повторяли это", — говорит на видео блогер.