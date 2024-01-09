Адвокат заявил, что блогер Косенко бросал в снег куклу, а не ребёнка

Блогер Сергей Косенко, который вызвал волну гнева у граждан и общественников, бросив младенца в снег ради лайков в соцсетях, использовал для ролика куклу, а его двухмесячный сын не принимал участия в съёмках. Об этом сообщил адвокат блогера Сергей Жорин.

"Я только вошёл в это дело и ещё разбираюсь с обстоятельствами произошедшего. Но могу сказать, что уже очевидно то, что в съёмках видео ребёнок участия не принимал. Ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Сергей Косенко уже принёс извинения всем, кому был причинён моральный вред в результате публикации этого видео", — рассказал он kp.ru.