Адвокат заявил, что блогер Косенко бросал в снег куклу, а не ребёнка
Сергей Косенко с возлюбленной и их сыном Лео. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
Блогер Сергей Косенко, который вызвал волну гнева у граждан и общественников, бросив младенца в снег ради лайков в соцсетях, использовал для ролика куклу, а его двухмесячный сын не принимал участия в съёмках. Об этом сообщил адвокат блогера Сергей Жорин.
"Я только вошёл в это дело и ещё разбираюсь с обстоятельствами произошедшего. Но могу сказать, что уже очевидно то, что в съёмках видео ребёнок участия не принимал. Ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Сергей Косенко уже принёс извинения всем, кому был причинён моральный вред в результате публикации этого видео", — рассказал он kp.ru.
Кроме того, Жорин выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины.
Напомним, блогер-миллионник Сергей Косенко решил повторить тикток-тренд, когда родители бросают детей в сугроб. Косенко опубликовал в соцсетях видео, где запустил в снег своего двухмесячного сына. Этот поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо собственного сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Тем не менее в случае возбуждения дела Сергею может грозить до трёх лет тюрьмы.