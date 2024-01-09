Внезапная смерть: Травматолог объяснил, почему бросать детей в снег, как блогер Косенко, безрассудно Травматолог Масгутов: Бросание детей в сугроб может обернуться внезапной смертью 9 января, 13:33 Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

Игры, когда маленьких детей бросают в сугроб, безрассудны, поскольку могут даже привести к смерти малыша. Так врач интегративной медицины и травматолог Руслан Масгутов прокомментировал поступок блогера Сергея Косенко, который разозлил всю страну.

Врач объясняет, что под снегом могут скрываться предметы, об которые ребёнок может удариться. И даже если внешне место кажется безопасным, любой удар для двухмесячного малыша может оказаться смертельным.

Есть такое понятие, как внезапная детская смерть, и в такой ситуации её риск увеличивается, так как ребёнок мог рефлекторно испугаться, что привело бы к спазму дыхания и возможной остановке сердца. Руслан Масгутов Врач интегративной медицины и травматолог

Сам Масгутов является отцом четверых детей, и он считает, что блогер Косенко подаёт плохой пример другим родителям, которые могут повторить за ним.

Авторы Андрей Горяничев