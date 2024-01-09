Горе-папаше Косенко пригрозили реальным сроком за видео с "запуском" ребёнка в снег
Юрист Соловьёв: Блогеру Косенко может грозить до 3 лет тюрьмы за видео с сыном
До трёх лет тюрьмы может грозить блогеру-миллионнику Сергею Косенко, который ради лайков в соцсетях бросил двухмесячного сына в сугроб. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, руководствуясь 63 статьёй Семейного кодекса РФ и 156-й — уголовного.
"Родители обязаны заботиться о здоровье — физическом, психическом, духовном — и нравственном развитии своего ребёнка, обеспечивать его безопасность, нести за него ответственность, а также должны защищать права и интересы ребёнка. Ст. 156 Уголовного кодекса защищает данные правоотношения и служит превенцией для тех, кто недобросовестно относится к обеспечению безопасности ребёнка", — пояснил эксперт.
Также, помимо реального срока, согласно статье 156 Уголовного кодекса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, горе-папаше может грозить штраф в размере 100 тысяч рублей. По словам юриста, в сложившейся ситуации налицо жестокое обращение с несовершеннолетним. Кроме того, неизвестно, как инцидент может сказаться на психическом и физическом состоянии малыша в будущем.
"Уверен, что необходимо максимально жёстко и быстро отреагировать на такие действия родителей, использующих своих детей в корыстных целях повышения просмотров своих блогов и монетизации просмотров и рекламы", — заключил Соловьёв.
Ранее Лайф писал, что на резонансное видео Сергея Косенко уже успели обратить внимание в СК. Дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорождённого ребёнка возбудят после обращения властей и общественников. Кроме того, Косенко может грозить проверка на предмет выплаты налогов. Сам же блогер продолжает утверждать, что ребёнок был ненастоящий, а лицо малыша якобы было наложено на куклу с помощью технологии дипфейка.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko