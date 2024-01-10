Психолог поставила диагноз блогеру Косенко, швырнувшему двухмесячного сына в сугроб ради видео

Бросивший сына-младенца блогер Сергей Косенко сделал это осознанно ради хайпа, считает психолог Алёна Макарова. Она отметила, что любая провокация, идущая в разрез с общепринятыми нормами, вызывает в людях возмущение. Затем рождаются споры, миллионы комментариев и, главное, появляются люди, которые раньше вообще ничего не знали об этом человеке. Скандал всё равно утихнет, но аудитория, пришедшая на волне негатива, останется.

Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

"Как бы то ни было, основная задача таких провокаций — привлечь внимание, заставить говорить общественность о себе и получить контакт с новой аудиторией, которая раньше о тебе не знала. А новая аудитория означает повышение охватов, увеличение продаж собственных продуктов и стоимости рекламных интеграций", — добавила Макарова в беседе с порталом "Страсти".

Она заметила, что большинство подобных хайповых событий остаются на этапе сплетен, однако чем чаще знаменитости пользуются данным методом продвижения, тем выше должен быть градус следующего ролика. Психолог подчеркнула, что в погоне за вниманием блогеры теряют связь с реальностью и забывают об ответственности.