Психолог поставила диагноз блогеру Косенко, швырнувшему двухмесячного сына в сугроб ради видео
Психолог Макарова: Блогер Косенко осознанно бросил сына в сугроб ради хайпа
Бросивший сына-младенца блогер Сергей Косенко сделал это осознанно ради хайпа, считает психолог Алёна Макарова. Она отметила, что любая провокация, идущая в разрез с общепринятыми нормами, вызывает в людях возмущение. Затем рождаются споры, миллионы комментариев и, главное, появляются люди, которые раньше вообще ничего не знали об этом человеке. Скандал всё равно утихнет, но аудитория, пришедшая на волне негатива, останется.
Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
"Как бы то ни было, основная задача таких провокаций — привлечь внимание, заставить говорить общественность о себе и получить контакт с новой аудиторией, которая раньше о тебе не знала. А новая аудитория означает повышение охватов, увеличение продаж собственных продуктов и стоимости рекламных интеграций", — добавила Макарова в беседе с порталом "Страсти".
Она заметила, что большинство подобных хайповых событий остаются на этапе сплетен, однако чем чаще знаменитости пользуются данным методом продвижения, тем выше должен быть градус следующего ролика. Психолог подчеркнула, что в погоне за вниманием блогеры теряют связь с реальностью и забывают об ответственности.
Макарова напомнила, что известный человек является носителем некоторых ценностей. Фанаты подражают им, надеясь получить такую же "красивую жизнь". Даже если блогер будет уверять подписчиков, что в видео был не сын, а кукла, миллионы детей по всей России всё равно в опасности, так как многие захотят повторить такой трюк, заметила эксперт.
Как сообщал Лайф, блогер-миллионник Сергей Косенко ради лайков снял ролик, в котором запустил в снег двухмесячного сына. Такой поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Адвокат Сергей Жорин позже также заявил, что для ролика была использована кукла.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko