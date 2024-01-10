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10 января, 14:23

Американцы тоже ополчились на блогера Косенко за видео с "запуском" ребёнка в сугроб

Жители США просят наказать блогера Косенко за скандальное видео с сыном

Волна гнева из-за ролика блогера Сергея Косенко с младенцем в сугробе дошла и до США. Возмущённые американцы требуют у местных властей проверить действия горе-отца. Негативные комментарии в соцсетях пишут пользователи англоязычного аккаунта Косенко.

Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

Так, зарубежные пользователи не верят в версию блогера-миллионника, что в снег была "запущена" кукла, а не настоящий ребёнок. Американцы пристыдили Косенко и попросили компетентные органы проверить действия блогера, чтобы он понёс заслуженное наказание.

Блогер Косенко зачем-то показал сына врачу, хотя ранее уверял, что в снег его не бросал
Блогер Косенко зачем-то показал сына врачу, хотя ранее уверял, что в снег его не бросал

Напомним, блогер-миллионник Сергей Косенко ради лайков снял видео, где запустил в снег двухмесячного сына. Этот поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо собственного сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Адвокат Сергей Жорин позже также заявил, что для ролика была использована кукла.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

Ян Поланин
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