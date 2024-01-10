Блогер Косенко зачем-то показал сына врачу, хотя ранее уверял, что в снег его не бросал

Врач осмотрел сына блогера Сергея Косенко, который ранее вызвал волну гнева из-за ролика с младенцем в сугробе. Как сообщает SHOT, малыш в порядке, он не получил повреждений. Однако собеседник телеграм-канала не смог объяснить, зачем доктор вообще искал у малыша какие-либо травмы, если, по утверждениям Косенко, в съёмках ролика принимала участие кукла.