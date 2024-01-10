Блогер Косенко зачем-то показал сына врачу, хотя ранее уверял, что в снег его не бросал
Адвокат заявил, что врач осмотрел сына блогера Косенко
Сергей Косенко с возлюбленной и их сыном Лео. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
Врач осмотрел сына блогера Сергея Косенко, который ранее вызвал волну гнева из-за ролика с младенцем в сугробе. Как сообщает SHOT, малыш в порядке, он не получил повреждений. Однако собеседник телеграм-канала не смог объяснить, зачем доктор вообще искал у малыша какие-либо травмы, если, по утверждениям Косенко, в съёмках ролика принимала участие кукла.
Адвокат блогера также продолжает настаивать, что ребёнка на самом деле в сугроб не бросали. Зачем тогда было принято решение вызывать врача, не уточняется.
Напомним, блогер-миллионник Сергей Косенко ради лайков снял видео, где запустил в снег двухмесячного сына. Этот поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо собственного сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Адвокат Сергей Жорин позже также заявил, что для ролика был использован пупс.