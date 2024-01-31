У бросившего младенца в сугроб блогера Косенко нашёлся долг перед ФНС в 4 млн
Блогер Сергей Косенко с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
Известный российский блогер Сергей Косенко, попавший в скандал из-за брошенного в сугроб младенца, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 4 миллиона рублей, сообщил SHOT. При этом сам Косенко называет себя долларовым мультимиллионером.
В России на инфлюенсера оформлены две компании: "Продюсерский центр Сергея Косенко" и "Айти Приложение". После скандала с ребёнком он стал активно набирать иностранную аудиторию. Теперь Косенко называет себя "мистером Thank You" и делает вид, что раздаёт деньги на улице, однако многие уверены, что это купюры "банка приколов". Сейчас блогер заявил, что ищет зарубежные бренды для рекламы и сотрудничества.
Напомним, блогер-миллионник Сергей Косенко ради лайков снял ролик, в котором запустил в снег двухмесячного сына. Такой поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа. Адвокат Сергей Жорин позже также заявил, что для ролика была использована кукла.