У бросившего младенца в сугроб блогера Косенко нашёлся долг перед ФНС в 4 млн

В России на инфлюенсера оформлены две компании: "Продюсерский центр Сергея Косенко" и "Айти Приложение". После скандала с ребёнком он стал активно набирать иностранную аудиторию. Теперь Косенко называет себя "мистером Thank You" и делает вид, что раздаёт деньги на улице, однако многие уверены, что это купюры "банка приколов". Сейчас блогер заявил, что ищет зарубежные бренды для рекламы и сотрудничества.