Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против его УДО
Mash: Семья погибшего в ДТП с Ефремовым хочет, чтобы артист отсидел полный срок
Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков
Семья Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, выступила против условно-досрочного освобождения актёра. Она хочет, чтобы он отбыл полное наказание — семь с половиной лет, сообщает Mash.
Родственники погибшего говорят, что артист и его адвокат до сих пор не попросили прощения за содеянное. Поэтому, по их словам, о поддержке очередного ходатайства об УДО речь не идёт. Однако сам Ефремов хочет выйти с пострадавшими на связь, передав через адвоката письмо с извинениями.
Ранее Life.ru писал, что Ефремов хочет подать заявление на УДО в сентябре 2024 года. На решение суда будет влиять внутренняя комиссия колонии. К слову, сейчас она готова встать на сторону артиста.
Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы, в результате которой скончался водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров. В аварии был виноват актёр, суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, но потом срок уменьшили до семи с половиной лет. Ефремов уже просил выпустить его по УДО, но заявление отклонили, так как артист не явился на одно из "обязательных мероприятий" колонии, за что получил выговор. Адвокат Александр Добровинский, комментируя слухи о "покаяниях" Ефремова из мест лишения свободы, опроверг данные о письмах семье погибшего водителя со стороны актёра. А позже стало известно, что родные Захарова простили Ефремова и разрешили УДО.