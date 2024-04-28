Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против его УДО

Семья Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, выступила против условно-досрочного освобождения актёра. Она хочет, чтобы он отбыл полное наказание — семь с половиной лет, сообщает Mash.

Родственники погибшего говорят, что артист и его адвокат до сих пор не попросили прощения за содеянное. Поэтому, по их словам, о поддержке очередного ходатайства об УДО речь не идёт. Однако сам Ефремов хочет выйти с пострадавшими на связь, передав через адвоката письмо с извинениями.