Семья погибшего в ДТП с Ефремовым простила актёра и разрешила УДО
SHOT: Родные погибшего по вине Ефремова Захарова выступили за УДО для актёра
Михаил Ефремов и Сергей Захаров (справа). Фото © SHOT, ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Родные погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, заявили, что простили артиста, и выступили за его условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает SHOT.
Адвокат Александр Добровинский рассказал телеграм-каналу, что передал родственникам и близким Захарова прошение об УДО от представителей артиста. Те дали своё согласие.
"Когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью", — добавил он.
Напомним, сегодня стало известно, что отбывающий срок за пьяное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом Ефремов потерял шанс выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Возможность УДО актёр утратил из-за нарушения режима исправительного учреждения — он опоздал на "внутреннее мероприятие".
Life.ru рассказывал о трагедии, случившейся 8 июня 2020 года: Ефремов на личном внедорожнике выехал на полосу встречного движения в центре столицы и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний Сергей Захаров, позже скончавшийся в больнице от полученных в ДТП травм. Суд дал виновнику аварии восемь лет тюрьмы, позже срок сократился до семи с половиной лет. После начала СВО, по словам друга Ефремова Ивана Охлобыстина, осуждённый хотел отправиться в зону конфликта, но его не взяли по состоянию здоровья. В феврале 2024 года появились сообщения о том, что представители артиста контактируют с родными погибшего по вопросу УДО.