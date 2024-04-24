Семья погибшего в ДТП с Ефремовым простила актёра и разрешила УДО

Родные погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, заявили, что простили артиста, и выступили за его условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает SHOT.

Адвокат Александр Добровинский рассказал телеграм-каналу, что передал родственникам и близким Захарова прошение об УДО от представителей артиста. Те дали своё согласие.

"Когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью", — добавил он.