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24 апреля, 05:28

Актёр Михаил Ефремов лишился шанса на УДО из-за одного проступка

Ефремов на связи с судом прямиком из колонии. Скриншот видео © Life.ru

Ефремов на связи с судом прямиком из колонии. Скриншот видео © Life.ru

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за пьяное смертельное ДТП, лишился шанса выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Ему отказали в УДО из-за нарушения режима, узнал Mash.

По сведениям журналистов, несколько месяцев назад руководство белгородской ИК-4 утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении. Звёздный заключённый тогда начал подготовку к процедуре. Однако вс ёсорвалось из-за вскрывшегося нарушения Ефремова. Он опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии и получил выговор. В итоге прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.

При этом адвокат актёра утверждает, что никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от его клиента. А в суде говорят, что прошение об УДО для Ефрнемова должно было прийти ещё в марте.

Названа причина, по которой Ефремову, вероятно, откажут в УДО
Названа причина, по которой Ефремову, вероятно, откажут в УДО

Как сообщал Life.ru, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице. Суд приговорил актёра к восьми годам лишения свободы, позднее срок скостили до семи с половиной лет. После начала спецоперации на Украине, утверждает его коллега по цеху Иван Охлобыстин, Ефремов хотел принять в ней участие, но был забракован из-за плохого здоровья. А в феврале 2024 года стало известно, что представители актёра ведут с родственниками его жертвы переговоры об УДО.

Андрей Бражников
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