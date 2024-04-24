Актёр Михаил Ефремов лишился шанса на УДО из-за одного проступка
Ефремов на связи с судом прямиком из колонии. Скриншот видео © Life.ru
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за пьяное смертельное ДТП, лишился шанса выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Ему отказали в УДО из-за нарушения режима, узнал Mash.
По сведениям журналистов, несколько месяцев назад руководство белгородской ИК-4 утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении. Звёздный заключённый тогда начал подготовку к процедуре. Однако вс ёсорвалось из-за вскрывшегося нарушения Ефремова. Он опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии и получил выговор. В итоге прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.
При этом адвокат актёра утверждает, что никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от его клиента. А в суде говорят, что прошение об УДО для Ефрнемова должно было прийти ещё в марте.
Как сообщал Life.ru, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице. Суд приговорил актёра к восьми годам лишения свободы, позднее срок скостили до семи с половиной лет. После начала спецоперации на Украине, утверждает его коллега по цеху Иван Охлобыстин, Ефремов хотел принять в ней участие, но был забракован из-за плохого здоровья. А в феврале 2024 года стало известно, что представители актёра ведут с родственниками его жертвы переговоры об УДО.