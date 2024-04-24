Актёр Михаил Ефремов лишился шанса на УДО из-за одного проступка

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за пьяное смертельное ДТП, лишился шанса выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Ему отказали в УДО из-за нарушения режима, узнал Mash.

По сведениям журналистов, несколько месяцев назад руководство белгородской ИК-4 утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении. Звёздный заключённый тогда начал подготовку к процедуре. Однако вс ёсорвалось из-за вскрывшегося нарушения Ефремова. Он опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии и получил выговор. В итоге прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.