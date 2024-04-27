При столкновении легковушки и грузовика под Самарой погибли четыре человека

В Самарской области произошло столкновение грузовика Howo и легкового авто Renault Logan, передаёт региональное ГУ МВД России. Четыре человека погибли.

В Самарской области произошло столкновение грузовика и легковушки. Видео © t.me / МВД Самарской области

Авария случилась в 17:00 (в 16:00 по Москве) на 29-м километре трассы А-300 "Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан". По имеющимся данным, водитель легковушки, выезжая на федеральную трассу, не пропустил грузовик. Последний опрокинулся, накрыв собой легковое авто.

"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия", — пояснили в ведомстве.

Прокуратура Самарской области начала собственную проверку. Работой правоохранителей и аварийно-спасательных служб руководит прокурор Волжского района Руслан Митерев.