При столкновении легковушки и грузовика под Самарой погибли четыре человека
Место столкновения грузовика и легковушки в Самарской области. Обложка © Telegram / МВД Самарской области
В Самарской области произошло столкновение грузовика Howo и легкового авто Renault Logan, передаёт региональное ГУ МВД России. Четыре человека погибли.
В Самарской области произошло столкновение грузовика и легковушки. Видео © t.me / МВД Самарской области
Авария случилась в 17:00 (в 16:00 по Москве) на 29-м километре трассы А-300 "Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан". По имеющимся данным, водитель легковушки, выезжая на федеральную трассу, не пропустил грузовик. Последний опрокинулся, накрыв собой легковое авто.
"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия", — пояснили в ведомстве.
Прокуратура Самарской области начала собственную проверку. Работой правоохранителей и аварийно-спасательных служб руководит прокурор Волжского района Руслан Митерев.
Ранее в Израиле, в городе Рамле, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попал в аварию. Машина, в которой он ехал, перевернулась. Бен-Гвир получил только лёгкие травмы. С ним в машине были его дочь, водитель и охранник. Все в полном сознании, их состояние оценивается как лёгкое.