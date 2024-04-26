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26 апреля, 20:37

Министр нацбезопасности Израиля попал в аварию

Israel Hayom: Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир и его дочь попали в ДТП

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в аварию. Его автомобиль перевернулся в городе Рамле. К счастью, как сообщает газета Israel Hayom, Бен-Гвир получил только лёгкие травмы.

Место ДТП в городе Рамле, в которое попал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Видео © X / @PalestinHanzala

С ним в машине были его дочь, водитель и охранник. Все в полном сознании, их состояние оценивается как лёгкое. Известно, что Бен-Гвир возвращался с того места, где в пятницу произошло нападение с ножом.

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Ранее в Германии произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. 15 человек получили ранения, 10 из них были доставлены в больницы, один из пострадавших находится в критическом состоянии. На месте происшествия работали 130 пожарных и 70 спасателей.

Обложка ©

X / @unyesosyal

Анатолий Симоненко
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