Министр нацбезопасности Израиля попал в аварию
Israel Hayom: Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир и его дочь попали в ДТП
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в аварию. Его автомобиль перевернулся в городе Рамле. К счастью, как сообщает газета Israel Hayom, Бен-Гвир получил только лёгкие травмы.
Место ДТП в городе Рамле, в которое попал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Видео © X / @PalestinHanzala
С ним в машине были его дочь, водитель и охранник. Все в полном сознании, их состояние оценивается как лёгкое. Известно, что Бен-Гвир возвращался с того места, где в пятницу произошло нападение с ножом.
Ранее в Германии произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. 15 человек получили ранения, 10 из них были доставлены в больницы, один из пострадавших находится в критическом состоянии. На месте происшествия работали 130 пожарных и 70 спасателей.
X / @unyesosyal