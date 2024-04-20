В Германии из-за сильного града столкнулись почти 30 автомобилей
Bild: В Баварии 15 человек пострадали в ДТП с 29 автомобилями
В Германии в федеральной земле Баварии произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. ДТП случилось утром в субботу, 20 апреля, на автобане A70 в округе Верхняя Франкония и было спровоцировано градом. Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag
По его данным, 15 человек получили ранения, 10 из них были доставлены в больницы, один из пострадавших находится в критическом состоянии. На месте происшествия работали 130 пожарных и 70 спасателей. На данный момент в качестве основной причины аварии рассматривается сильный град и дождь, движение по автобану на данном участке было временно перекрыто.
Ранее на проспекте Мира в Москве столкнулись восемь машин. Виновница аварии рассказала, что потеряла сознание за рулём и из-за этого врезалась в другие авто.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER