На проспекте Мира в Москве столкнулись восемь машин

Массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. Как уточняет "Звезда", на Крестовском путепроводе столкнулись восемь машин. Виновница аварии рассказала, что потеряла сознание за рулём и из-за этого врезалась в другие авто.

Место массового ДТП на проспекте Мира в Москве. Видео © Telegram/Zvezdanews

В столичном Дептрансе заявили, что движение в сторону центра затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда. Сейчас на месте работают оперативные службы.