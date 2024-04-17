На проспекте Мира в Москве столкнулись восемь машин
Массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. Как уточняет "Звезда", на Крестовском путепроводе столкнулись восемь машин. Виновница аварии рассказала, что потеряла сознание за рулём и из-за этого врезалась в другие авто.
Место массового ДТП на проспекте Мира в Москве. Видео © Telegram/Zvezdanews
В столичном Дептрансе заявили, что движение в сторону центра затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда. Сейчас на месте работают оперативные службы.
А ранее в Чувашии водитель легковушки заснул за рулём и вылетел на встречку, столкнувшись с другой машиной. Один человек погиб. В аварии разбирается полиция.
Telegram/Zvezdanews