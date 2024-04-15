В Чувашии водитель "ауди" уснул за рулём и устроил смертельное ДТП
МВД: Один человек погиб, двое пострадали в лобовом ДТП в Чувашии
Последствия ДТП в Чувашии, где "ауди" протаранил ВАЗ-2114. Обложка © Telegram / ГИБДД Чувашии
Два легковых транспортных средства столкнулись на территории Комсомольского муниципального округа в Чувашии. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление МВД, опубликовавшее кадры с места ДТП, в результате случившегося погиб один человек.
Последствия ДТП в Чувашии, где "ауди" протаранил ВАЗ-2114. Фото © Telegram / ГИБДД Чувашии
В ведомстве сообщили, что столкновение произошло 15 апреля около двух часов ночи по местному времени на 69-м километре дороги А-151. Там 22-летний водитель "ауди" уснул за рулём и выехал на встречку, где протаранил ВАЗ-2114.
В результате погиб 30-летний водитель отечественной легковушки, а владельца иномарки и его 33-летнего пассажира в тяжёлом состоянии доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru писал, что в Невском районе Санкт-Петербурга перебегавшую через проезжую часть женщину сбили сразу две иномарки. В региональном полицейском главке сообщили, что ДТП было зафиксировано на улице Седова.