В Чувашии водитель "ауди" уснул за рулём и устроил смертельное ДТП

Два легковых транспортных средства столкнулись на территории Комсомольского муниципального округа в Чувашии. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление МВД, опубликовавшее кадры с места ДТП, в результате случившегося погиб один человек.

Последствия ДТП в Чувашии, где "ауди" протаранил ВАЗ-2114. Фото © Telegram / ГИБДД Чувашии

В ведомстве сообщили, что столкновение произошло 15 апреля около двух часов ночи по местному времени на 69-м километре дороги А-151. Там 22-летний водитель "ауди" уснул за рулём и выехал на встречку, где протаранил ВАЗ-2114.

В результате погиб 30-летний водитель отечественной легковушки, а владельца иномарки и его 33-летнего пассажира в тяжёлом состоянии доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.