Перебегала дорогу: В Санкт-Петербурге водитель переехал сбитую другой машиной женщину

В Невском районе Санкт-Петербурга перебегавшую через проезжую часть женщину сбили сразу две иномарки. Как передаёт региональный полицейский главк в своём телеграм-канале, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на улице Седова.

Последствия аварии на улице Седова в Петербурге. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В ведомстве сообщили, что авария произошла около половины девятого вечера в минувшее воскресенье, 14 апреля. Согласно предоставленным сведениям, женщина, которой на вид около 40 лет, перебегала проезжую часть в неположенном месте.

В итоге её сначала сбил 40-летний водитель, управлявший иномаркой "Ниссан-Кашкай". От удара она вылетела под встречный автомобиль "Тойота-Авенсис", которой управлял 20-летний молодой человек. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.