ДТП с участием нескольких авто произошло на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись несколько авто. Обложка © Life.ru
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об инциденте сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло около 11 часов дня возле дома № 57 на Кутузовском проспекте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших пока уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение в районе аварии было затруднено, однако, как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, сейчас проезжую часть уже освободили.
А ранее Life.ru писал, что шесть человек пострадали в массовом ДТП под Калугой. Серьёзная авария с участием трёх автомобилей произошла на трассе А130 Москва – Малоярославец – Рославль.