ДТП с участием нескольких авто произошло на Кутузовском проспекте в Москве

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об инциденте сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло около 11 часов дня возле дома № 57 на Кутузовском проспекте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших пока уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение в районе аварии было затруднено, однако, как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, сейчас проезжую часть уже освободили.