Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Рязанью

В Рязанской области столкнулись КамАЗ и автомобиль "Мазда", в результате аварии погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Обстановка в Рязанской области после смертельного ДТП. Видео © Telegram / Рязанская полиция

"По предварительным данным, 9 апреля около 05:30 мск в Шиловском районе на 275-м километре автодороги М5 "Урал" произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля Mazda. В результате ДТП шесть человек (водитель и пять пассажиров легкового автомобиля) погибли на месте происшествия", — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, несовершеннолетних в их числе нет. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю грузовика. Для фиксации дорожной обстановки и проведения следственных мероприятий используется беспилотник. Движение по дороге не стали перекрывать.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.