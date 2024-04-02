Жуткое ДТП на Кубани унесло жизнь тренера по велоспорту, ещё четверо детей пострадали

Тренер по велоспорту из Липецкой области погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в страшной аварии, которая произошла в Краснодарском крае, также пострадали четыре воспитанника велошколы, которые ехали вместе с наставником на сборы.

"Больно сообщать такие новости, но трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети — воспитанники велошколы. <...> К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. <...> Соболезную родным и близким", — написал Артамонов в телеграм-канале.

Кадр с места ДТП, где погиб тренер по велоспорту из Липецкой области. Фото © Telegram / ГУ МВД по Краснодарскому краю

По словам губернатора региона, легковое авто на большой скорости вылетело на встречную полосу и врезалось в машину, где находился Раилко с юными воспитанниками. Состояние пострадавших детей оценивается как тяжёлое, за их жизнь сейчас борются врачи. Как добавил Артамонов, власти Липецкой области находятся в постоянном контакте с Минздравом Краснодарского края, всю необходимую помощь детям оказывают в полном объёме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сама авария произошла накануне вечером, 1 апреля, в Тихорецком районе, на трассе "Кавказ". Тренер, который находился за рулём "лады", скончался на месте, а его четверо воспитанников, а также водитель и пассажир вылетевшей на встречку "шкоды" были госпитализированы.