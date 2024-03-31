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31 марта, 15:46

Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Калугой

Место ДТП на 92-м километре автодороги А130 под Калугой. Фото © Telegram / МВД 40

Место ДТП на 92-м километре автодороги А130 под Калугой. Фото © Telegram / МВД 40

Серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 92-м километре автодороги А130 Москва – Малоярославец – Рославль в Калужской области. В результате пострадало шесть человек, сообщило УМВД России по региону.

По предварительной версии, 62-летний водитель внедорожника "Сузуки Гранд Витара" при повороте не уступил дорогу кроссоверу "Ниссан-Кашкай", из-за чего и столкнулся с ним. От удара "сузуки" отбросило в стоящий на перекрёстке автомобиль "Ниссан Икс-Трейл". В результате пострадали три водителя, пассажирка "сузуки" и две женщины из "ниссана".

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Ранее Life.ru публиковал видео, на которое попал жёсткий момент массовой аварии в Курске. Автобус ЛиАЗ снёс семь легковушек и один автобус, после чего со всей скорости влетел в остановку. Пассажирам общественного транспорта пришлось выбираться, попутно разбивая стёкла.

Каринэ Гевондян
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