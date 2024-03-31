Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Калугой

Серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 92-м километре автодороги А130 Москва – Малоярославец – Рославль в Калужской области. В результате пострадало шесть человек, сообщило УМВД России по региону.

По предварительной версии, 62-летний водитель внедорожника "Сузуки Гранд Витара" при повороте не уступил дорогу кроссоверу "Ниссан-Кашкай", из-за чего и столкнулся с ним. От удара "сузуки" отбросило в стоящий на перекрёстке автомобиль "Ниссан Икс-Трейл". В результате пострадали три водителя, пассажирка "сузуки" и две женщины из "ниссана".