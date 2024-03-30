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30 марта, 14:17

Tesla потерял два колеса в результате ДТП в Москве

Автомобиль Tesla попал в аварию на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".

ДТП произошло перед поворотом на Алабино. Электрокар столкнулся с внедорожником Range Rover. В результате столкновения Tesla развернуло на 180 градусов, у него оторвалось заднее правое колесо, ещё одно — отлетело на обочину.

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Способный привести к ДТП дефект вынудил Tesla отозвать более 2,2 миллиона электрокаров

Ранее Life.ru публиковал видео, на которое попал жёсткий момент массовой аварии в Курске. Автобус ЛиАЗ снёс семь легковушек и один автобус, после чего со всей скорости влетел в остановку. Пассажирам общественного транспорта пришлось выбираться, попутно разбивая стёкла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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