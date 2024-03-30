Tesla потерял два колеса в результате ДТП в Москве

Автомобиль Tesla попал в аварию на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".

ДТП произошло перед поворотом на Алабино. Электрокар столкнулся с внедорожником Range Rover. В результате столкновения Tesla развернуло на 180 градусов, у него оторвалось заднее правое колесо, ещё одно — отлетело на обочину.